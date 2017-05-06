Бадюков: звено Шипачёва ещё разыграется, для этого будет шанс в матче с Италией

По барабану! Россию спас самый незвёздный форвард СКА В стартовом матче чемпионата мира в Кёльне сборная России отыгралась благодаря пасу Барабанова и одержала над Швецией победу по буллитам.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков оценил игру сборной России в стартовом матче чемпионата мира с командой Швеции (2:1 Б).



«Сборная на меня произвела хорошее впечатление. Понятно, что это стартовый матч, и в команде много новичков, у нас молодая команда. Поэтому с учётом всех этих факторов хорошо выступили и показали достаточно приличную игру. Дальше у нас будут более лёгкие соперники, но у нас будут две игры подряд. Матч с немцами получится очень серьёзным. Всё будет зависеть от того, как сборная поведёт себя на следующем этапе чемпионата, потому что в первой встрече есть стартовое волнение. Физический запал хороший.



Радует, что Сергей Андронов забросил. Пусть его звено – четвёртое, и оно не из тех, которое должно забивать, но на таком уровне, как в хорошем плей-офф, так и должно быть. Опять же, порадовал наш основной голкипер, он достаточно надёжно сыграл. Победа есть победа. Думаю, звено Панарина, Шипачёва и Дадонова ещё разыграется. Для этого будет шанс в игре с итальянцами. Это более лёгкий соперник, аутсайдер турнира, и здесь можно будет потренироваться как следует», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.