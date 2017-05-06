Карлайл: Перри немало критиковали, но он сделал сегодня свою работу

Главный тренер «Анахайм Дакс» Рэнди Карлайл поделился впечатлениями после победы в пятом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3 ОТ, 3-2 в серии). «Анахайм» за четыре минуты до конца основного времени матча проигрывал со счётом 0:3, но снял вратаря и сумел отыграться, а потом победил в овертайме.



«Было немало критики в адрес Кори Перри за недостаточную результативность по ходу сезона. Не всегда можно говорить про человека, что он обязан делать то и добиваться этого. Он забивал важные голы в разных ситуациях — не только для нас, но и для сборной Канады на Олимпиадах и чемпионате мира. Так почему мы не могли рассчитывать на то, что он сделает это сегодня? Это идеальный пример, когда игрок делает свою работу», — цитирует тренера официальный сайт лиги.