Форвард сборной Германии Ридер не сыграет на ЧМ-2017 из-за травмы в матче с РФ

Нападающий сборной Германии и «Аризона Койотс» Тобиас Ридер больше не сыграет на чемпионате мира 2017 года, сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги. Игрок получил травму нижней части тела в матче группового этапа с национальной командой России (3:6).
Германия после трёх матчей занимает пятое место в группе А с тремя очками. Команде в групповом турнире осталось сыграть с командами Словакии, Италии, Дании и Латвии. Россияне выиграли три матча из трёх при одном потерянном очке и разнице шайб 18-5.
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