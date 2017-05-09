Форвард сборной Германии Ридер не сыграет на ЧМ-2017 из-за травмы в матче с РФ

Нападающий сборной Германии и «Аризона Койотс» Тобиас Ридер больше не сыграет на чемпионате мира 2017 года, сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги. Игрок получил травму нижней части тела в матче группового этапа с национальной командой России (3:6).

Германия после трёх матчей занимает пятое место в группе А с тремя очками. Команде в групповом турнире осталось сыграть с командами Словакии, Италии, Дании и Латвии. Россияне выиграли три матча из трёх при одном потерянном очке и разнице шайб 18-5.

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