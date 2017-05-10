Пирсон: моя главная цель состояла в том, чтобы остаться в «Лос-Анджелесе»

Нападающий Таннер Пирсон прокомментировал подписание нового контракта с «Лос-Анджелес Кингз».

«Моя главная цель состояла в том, чтобы остаться в «Лос-Анджелесе». Хотел остаться здесь на длительный срок. Мы смогли прийти к соглашению, которое устроило обе стороны. Я счастлив находиться здесь.

После завершения сезона в клубе настали сложные времена. Я думаю, что Джон Стивенс хорошо справится, на скамейке будет знакомое всем лицо и можно будет сосредоточиться на правильных вещах. Это на самом деле здорово. Роб Блэйк уже имеет большой опыт и тоже собирается сделать хорошую работу», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.