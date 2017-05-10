«Лос-Анджелес» подписал 4-летний контракт с Пирсоном на $ 15 млн

«Лос-Анджелес Кингз» подписал контракт сроком на четыре года с форвардом Таннером Пирсоном на общую сумму $ 15 млн, сообщается на официальном сайте НХЛ. 1 июля этого года Пирсон мог бы стать ограниченно свободным агентом.

«Моя главная цель состояла в том, чтобы остаться в „Лос-Анджелесе“. Хочу остаться здесь на длительный срок. Мы смогли прийти к соглашению, которое устроило обе стороны. Я счастлив находиться здесь», — сказал Пирсон.

«Лос-Анджелес» выбрал Пирсона под 30-м номером на драфте-2012. В нынешнем сезоне 24-летний форвард провёл 81 матч в регулярном чемпионате и набрал 43 (24+19) очка.