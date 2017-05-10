Магомедов: у Ночной лиги нет возможности строить катки в большом количестве

Президент Ночной хоккейной лиги Магомед Магомедов рассказал о развитии любительского хоккея в России.

«Когда начинали развивать этот проект, то Владимир Владимирович Путин говорил о том, что нужно менять среду обитания, способствовать развитию инфраструктуры. Процесс улучшения идёт, много что изменилось за эти годы, всё это будет развиваться и дальше. Ночная лига, может быть, скромно — в виде одного-двух новых катков в год.



У нас нет возможности строить катки в большом количестве. Если будем решать свою задачу, то ускорится строительство катков в целом. Наша задача оказывать, в хорошем значении, давление снизу на государство в виде людей, которые вовлекаются в этот процесс», — передаёт слова Магомедова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.