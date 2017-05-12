Фанёф: «Оттаве» надо продолжать в том же духе

Защитник «Оттавы Сенаторз» Дион Фанёф поделился эмоциями от выхода в финал Восточной конференции НХЛ.

«Мне очень приятно осознавать, что я буду играть в финале конференции. Нам ещё надо работать. «Оттава » прошла «Бостон», «Рейнджерс», и я очень рад, что играю в такой команде.

Мы вошли в число четырёх сильнейших клубов лиги. Это отличный результат, но мы ещё можем поиграть. Понимаем, где находимся, понимаем, что нас ждёт. В субботу начинается очередной раунд. Команда уже добилась определённого результата и знает, как надо работать. Нам надо продолжать в том же духе. Мы все в детстве мечтали об этом. Но нам ещё надо работать», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.