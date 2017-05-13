ЧМ-2017: Панарин не сыграет в составе сборной России в матче со Словакией

Стал известен состав сборной России на матч чемпионата мира по хоккею — 2017 с командой Словакии, информирует официальный «Твиттер» Федерации хоккея России. Начало встречи — в 17:15 мск.



Василевский (Сорокин);

Телегин — Андронов — Плотников, Киселевич — Гавриков;

Гусев — Шипачёв — Дадонов, Антипин — Белов;

Наместников — Кучеров, Проворов — Миронов;

Ничушкин — Ткачёв — Барабанов, Зуб.



Для сборной России игра станет пятой на ЧМ-2017. В предыдущих четырёх были обыграны команды Швеции (2:1 Б), Италии (10:1), Германии (6:3) и Дании (3:0).

Россия сразится со Словакией на ЧМ-2017! LIVE Сборная России проведёт пятый матч на чемпионате мира – 2017. Соперник – Словакия. Начало — в 17:15 мск.