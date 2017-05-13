Ахо: у нас были шансы сделать счёт 3:1, но вратарь Норвегии здорово играл

Нападающий сборной Финляндии Себастьян Ахо прокомментировал победу над Норвегией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (3:2 ОТ).

«У нас было достаточно моментов, но мы не смогли достаточно забить. У нас было много шансов сделать счёт 3:1, но вратарь соперника здорово играл и защита действовала хорошо. Самое важное, что мы сами хорошо играли и добились победы.

К сожалению, нам не повезло, когда норвежцы забивали второй гол. Но после этого мы хорошо отыграли в меньшинстве, а затем Хянникяйнен забил важный гол для нас", — приводятся слова Ахо на официальном сайте турнира.