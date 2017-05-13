Павлович: Беларуси некуда было отступать, мы часто ждём, пока петух не клюнет

Нападающий сборной Беларуси Александр Павлович прокомментировал победу над Словенией (5:2) на чемпионате мира по хоккею 2017 года.

«Да, это было очень тяжело. Прежде всего — психологически. Этот турнир вообще не назовешь для нас беспроблемным. И большинство проблем — от неуверенности, от головы. Расклад был очевидным: с одной стороны, отступать никуда. С другой, всё в наших руках. Часто мы ждём, пока жареный петух в одно место клюнет. Хотя, поверьте, и в прошлых матчах мы выкладывались. Были и штанги, и перекладины…

В первом перерыве была безрадостность. Ужасное настроение: в раздевалке стояла гробовая тишина. Но позже наши лидеры стали подбадривать ребят, заводить. И мы завелись: забросили важные шайбы, игра наконец пошла. Выдали, наверное, лучший период. Хотя, стоит признать, даже просто хороших в предыдущих играх было негусто. Наверное, второй против финнов и один против французов. Столько игр, сейчас такая каша в голове…

Шайбам я всегда рад. Сегодня было не столь важно, кто из нас забросит. Главное было забрасывать. Хоть немного дать выдохнуть и себе, и нашим болельщикам, и стране. Хотя, не скрою, дубль приятен. Выставлять себе оценку за чемпионат не стану. У нас есть те, кто оценивают. И их очень много. Сам же сейчас ощущаю интересную смесь удовлетворения с опустошением.

Кто сказал, что в матче с Норвегией у нас не будет мотивации? В конце концов, мы же ехали в Париж не ради одного матча за сохранение места в элите, а чтобы показать свой лучший хоккей. До сих пор получалось нечасто, так зачем пренебрегать ещё одной возможностью?", — цитирует Павловича «Прессбол».