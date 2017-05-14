Драйзайтль: счастлив помочь сборной Германии, в матче с Латвией нам нужна победа

Нападающий сборной Германии Леон Драйзайтль, присоединившийся к команде после вылета «Эдмонтон Ойлерз» из плей-офф НХЛ, прокомментировал победу над Италией на чемпионате мира по хоккею 2017 года (4:1).

«Приехать домой и представлять свою страну на чемпионате мира — это потрясающе. Я ещё ни разу не играл на этой арене, я очень рад, что приехал домой. Мы одержали важную победу. Да, я очень устал после перелёта, но это не оправдание. Я хотел быть здесь и помочь своей команде. Я счастлив быть тут.

Игра с Латвией будет очень важной. Мы знаем, что должны побеждать, чтобы выйти в четвертьфинал. Уверен, что мы будем готовы к игре", — сказал Драйзайтль в эфире TSN.