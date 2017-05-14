Илья Сорокин начнёт матч со сборной Латвии в воротах сборной России

Вратарь Илья Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче с Латвией на чемпионате мира — 2017, рассказал тренер национальной команды Харийс Витолиньш.



«В матче с Латвией защищать ворота сборной России будет Илья Сорокин», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



Встреча Россия — Латвия состоится 15 мая, начало — в 21:15 мск. Команда Олега Знарка выиграла все пять проведённых матчей на ЧМ-2017. Сборная Латвии одержала победы в трёх из пяти сыгранных матчей, проиграв командам Швеции (0:2) и США (3:5).