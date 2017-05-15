Италия проиграла Дании на ЧМ-2017 и вылетела из элитного дивизиона

Сборная Дании одержала победу над командой Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 2:0.

В первые два периода команды не смогли поразить ворота соперника, а на 58-й минуте встречи Никлас Хардт реализовал большинство. Итальянцы сняли вратаря в надежде отыграться, но Петер Регин поразил пустые ворота, установив окончательный результат. Вратарь Себастьян Дам провёл сухой матч, отразив 16 бросков.

Сборная Дании провела все семь игр предварительного этапа, набрав семь очков. Итальянцы набрали одно очко в семи матчах, заняли последнее место в группе А и потеряли место в элитном дивизионе.

Турнирная таблица ЧМ-2017