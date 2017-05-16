Сборная Чехии дозаявила вратаря Фурха и защитника Шулака на ЧМ-2017

Сборная Чехии объявила об изменениях в своём составе. На чемпионат мира заявлен вратарь Доминик Фурх. Об этом информирует hokej.cz. Последние два сезона вратарь провёл в Континентальной хоккейной лиге — хоккеист выступал за «Авангард». Фурх недавно подписал новый контракт с омским клубом Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2016/17 Фурх провёл 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и пропустил 1,98 шайбы в среднем за матч при проценте отражённых бросков 92,7. В 12 матчах плей-офф коэффициент надёжности Фурха составил 1,91, процент отражённых бросков 92,2.

В то же время чешскую команду покинули защитник Ян Коларж и форвард Якуб Лев. Также дозаявлен защитник «Зноймо» Либор Шулак.