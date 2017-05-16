Фазель: у Беларуси и Латвии больше шансов принять ЧМ-2021, чем у Финляндии

Президент ИИХФ Рене Фазель выразил мнение, что у Минска и Риги больше шансов принять ЧМ-2021, чем у Финляндии.

«Заявки Финляндии и Беларуси с Латвией очень сильные. Меня они удовлетворили полностью. Но подчеркну, что чемпионат мира в Минске свежее того, что проходил в Скандинавии. Он прошёл на высочайшем уровне относительно недавно. Впечатления от планетарного форума в белорусской столице у делегатов конгресса более свежи.

Считаю, что у вас больше шансов — 60 на 40. Если бы вы вылетели из элиты, то соотношение было бы в пользу Финляндии. Знаю тех, для кого это важный момент, но не буду называть фамилии. Весы пока на вашей стороне. Всё решится в пятницу», — цитирует Фазеля «Прессбол».