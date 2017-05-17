Самые яркие моменты 12-го игрового дня ЧМ-2017

На чемпионате мира по хоккею — 2017 завершился 12-й игровой день, а вместе с ним — групповой этап. В группе А сборная России уступила национальной команде США со счётом 3:5, Швеция обыграла Словакию (4:2), а Германия в серии буллитов вырвала победу у Латвии (4:3).

В группе В Канада разобралась с Финляндией (5:2), Чехия проиграла Швейцарии (1:3), а Беларусь с трудом одолела Норвегию (4:3).

«Чемпионат» подвёл итоги 12-го игрового дня группового этапа ЧМ-2017 и представил видео самых ярких моментов этого дня.

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