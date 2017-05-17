Отправление поезда сборной России в Париж задерживается на неопределённый срок

Отправление поезда сборной России из Кёльна в Париж задерживается на неопределённый срок, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Изначально команда должна была отправиться в Париж в 13:42 мск, но из-за поломки поезда отправление было отложено до 15:20.

Хоккеисты сборной России до сих пор находятся на привокзальной площади. При этом Федерация хоккея России сообщила, что распорядок команды в связи с задержкой не изменится. Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отметил, что сложившаяся ситуация не нервирует команду.