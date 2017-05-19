Киллорн: готовимся к матчу с Россией и знаем, какие броски наносить Василевскому

Нападающий сборной Канады Александр Киллорн поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира с Россией. Матч состоится 20 мая.

«Мы изучили российскую сборную и понимаем, что полуфинал получится сложным. Канада, как и Россия, хочет выиграть только золотые медали, поэтому полуфинал станет определяющим в борьбе за золото. Знаю ли секреты, как переиграть Василевского? Мы готовимся и знаем, какие броски ему нужно наносить. Тренерский штаб всё подробно расскажет. Россия – Канада – большая битва, которая всегда украшает хоккей. Матч должен понравиться болельщикам», — передаёт слова Киллорна корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.