Генменеджер «Шаркс»: Набоков великолепен в роли тренера, он видит мелкие детали

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Дуг Уилсон поделился мнением о работе Евгения Набокова в качестве одного из тренеров вратарей клуба.



«Он великолепен! Как Набоков видит игру вратарей, как улавливает мельчайшие детали — это просто здорово. У нас оба нынешних тренера голкиперов, Юхан Хедберг и Набоков, работали в „Шаркс“ с Уорреном Стрелоу, классиком этой профессии, одним из лучших тренеров вратарей всех времён. И вернули мы их, потому что были уверены: они продолжат гнуть ту линию, которую проводил Уоррен. Не сомневаюсь, что и сейчас, и в будущем наша вратарская линия — в прекрасных руках», — цитирует Уилсона официальный сайт НХЛ.

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