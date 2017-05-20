Кравчук: Россия должна была подготовиться к штурму канадцев в третьем периоде

Двукратный олимпийский чемпион, бывший скаут сборной России, а ныне тренер «Куньлунь Ред Стар» Игорь Кравчук прокомментировал поражение российской команды от канадцев (2:4) в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года.

«Команда должна была быть готова к штурму канадцев в начале третьего периода. Должны были приниматься меры по игре в обороне, игре в своей зоне. Плюс сломали игру удаления, они очень помешали. Команда молодая — ведя в одну шайбу, у них нет опыта сыграть на сохранение и победить. Такие матчи очень полезны с точки зрения роста игроков, приобретения опыта, когда ты не можешь забить, а нужно удерживать счёт до победы.

Из удалений сомнительным, наверное, может быть только то, когда Евгений Кузнецов потерял равновесие и подкатился под вратаря. Здесь, может быть, судья был не прав. Судейство в Европе и НХЛ отличается, там могли бы ничего и не дать. Всё сводится к тому, что именно нарушения повлияли на ход матча», — сказал Кравчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.