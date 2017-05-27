Ринне: мне нравится начинать серию на выезде, это позволяет сконцентрироваться

Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне поделился эмоциями перед началом финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз».



«Мне нравится начинать серию на выезде, когда вся команда живёт в одной гостинице. Это позволяет сконцентрироваться. Думаешь только об игре, ничто не отвлекает. Это хорошо для нас. Пока это срабатывало. Но это новая серия, и нам надо относиться к первому матчу как к главной игре в карьере.



Как только лидеры „Питтсбурга“ выходят на площадку, нужно всегда знать, где они, и быть готовым к этому психологически», — цитирует Ринне официальный сайт НХЛ.

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