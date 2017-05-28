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Малкин — на 2-м месте в числе претендентов на MVP плей-офф НХЛ

28 мая 2017, воскресенье. 10:36. Хоккей

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провёл предварительное голосование по определению самого ценного игрока текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Было опрошено 12 экспертов, каждый из них должен был назвать трёх кандидатов. Очки распределялись по принципу 3-2-1.

Лидером стал вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне с 32 очками (8 первых мест). Второе место – у форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина с 24 очками (3 первых места). Третий — капитан «Оттава Сенаторз» Эрик Карлссон с 6 очками (1 первое место).

«Конн Смайт» и два кубка Стэнли. Как играл Малкин в финалах НХЛ
Евгений Малкин сыграет в своём четвёртом финале Кубка Стэнли. Вспоминаем, как для россиянина складывались предыдущие главные серии сезона.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Нэшвилл Предаторз Оттава Сенаторз Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин Пекка Ринне Эрик Карлссон
Новости. Хоккей
28 мая 2017, воскресенье
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27 мая 2017, суббота
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18:14 Молодёжная сборная России (белые) проиграла Латвии на Кубке Чёрного моря
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