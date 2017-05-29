Кросби: Малкин так же голоден до побед, как и 10 лет назад

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о своём партнёре по нападению Евгение Малкине. Кросби выступает за «Питтсбург», начиная с сезона 2005/06, Малкин — с сезона 2006/07.

«Мы с ним не особо сильно изменились, разве что стали опытнее. Также мы стали по-другому относиться к деталям, разным хоккейным мелочам. Но уровень мотивации и желание сражаться остались на прежнем уровне. Он так же голоден до побед, как и 10 лет назад. Нам очень повезло оказаться с ним в одной команде, полагаться друг на друга, вместе преодолевать сложности и благодаря этому развиваться», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.