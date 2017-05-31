Форсберг: Ринне — лучший игрок «Нэшвилла» в плей-офф

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг оценил игру голкипера команды Пекки Ринне в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (3:5).

«Честно говоря, мне кажется, он мало что мог сделать в ситуации с пропущенными голами. Пара неудачных рикошетов, отскоков, да и всё. Да, если посмотреть на статистику одного взятого матча, то она будет не слишком привлекательной. Но если взглянуть на картину шире и посмотреть на весь плей-офф, он был просто лучшим.

Я пришёл в команду пару лет назад, и всё это время он был одним из лучших практически в каждом матче. Мы верим в Пеккса безоговорочно. Я с нетерпением жду, как он проявит себя в следующем матче», — приводит слова Форсберга официальный сайт НХЛ.