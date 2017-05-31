Вратарь Тихомиров остаётся в системе нижегородского «Торпедо»

Хоккейный клуб Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» подписал новый контракт с голкиперомАндреем Тихомировым. Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

21-летний вратарь, будучи ограниченно свободным агентом, принял квалификационное предложение нижегородского клуба о двустороннем контракте на два года.

В минувшем сезоне хоккеист выступал в Высшей хоккейной лиге за «Саров», провёл 27 матчей, в которых отразил 92,1% бросков по своим воротам при 2,3 пропущенных шайбах в среднем за матч.