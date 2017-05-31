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Флёри: «Питтсбург» не переживает по поводу бросков

31 мая 2017, среда. 12:06. Хоккей

Голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флёри порассуждал на тему недостаточной бросковой активности команды в первом матче финальной серии с «Нэшвилл Предаторз» (5:3). Действующий обладатель Кубка Стэнли установил антирекорд НХЛ — ноль бросков за 37 минут.

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В первом матче финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» отыграл дефицит в три шайбы, но не смог одержать победу.

«Нужно оценивать не столько количество бросков, сколько количество голевых моментов… По поводу бросков мы особенно не переживаем. Удалось создать не так уж мало моментов, а ребят, умеющих завершать атаки, у нас хватает», – цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.

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Первый матч финала Кубка Стэнли ознаменовался первым скандалом. Несколько неоднозначных судейских решений повлияли на итоговый результат.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Марк-Андре Флёри
Новости. Хоккей
31 мая 2017, среда
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