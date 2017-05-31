Флёри: «Питтсбург» не переживает по поводу бросков

Голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флёри порассуждал на тему недостаточной бросковой активности команды в первом матче финальной серии с «Нэшвилл Предаторз» (5:3). Действующий обладатель Кубка Стэнли установил антирекорд НХЛ — ноль бросков за 37 минут.

Учебник успеха Малкина и Ко. 0 бросков за 37 минут и победа в кармане В первом матче финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» отыграл дефицит в три шайбы, но не смог одержать победу.

«Нужно оценивать не столько количество бросков, сколько количество голевых моментов… По поводу бросков мы особенно не переживаем. Удалось создать не так уж мало моментов, а ребят, умеющих завершать атаки, у нас хватает», – цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.