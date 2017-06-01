Источник: нападающий «Таппары» Хаапала продолжит карьеру во «Флориде»

Нападающий «Таппары» Хенрик Хаапала продолжит карьеру в НХЛ. Аamulehti.fi сообщает, что хоккеист подписал контракт с «Флорида Пантерз», где воссоединится со своим давним товарищем по «Таппаре» Александром Барковым, который выступал в финском клубе с 2011 по 2013 год.

В прошедшем сезоне 23-летний форвард провёл 51 матч в регулярном чемпионате и 16 в плей-офф, набрав в общей сложности 69 (17+52) результативных баллов при показателе полезности "+17". Он также привлекался к играм за сборную Финляндии, в шести матчах Евротура забросив две шайбы и сделав одну передачу.