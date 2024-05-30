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«Перезагрузился компьютер». Овечкин о всплеске результативности после паузы на Матч звёзд

«Перезагрузился компьютер». Овечкин о всплеске результативности после паузы на Матч звёзд
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что ему помогло резко увеличить свою результативность после перерыва на Матч звёзд НХЛ.

— Слушайте, а на всплеск вашей результативности что повлияло? Всё-таки клюшка или вы отлично время провели вот в этой паузе? Собрались, отдохнули и настроились?
— Я думаю, там всё вместе было. И пауза пошла на пользу, и клюшка то же самое, и восстановился, отдохнул, перезагрузился, как говорится, компьютер, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

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