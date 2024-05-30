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Овечкин признался, что после окончания карьеры предпочтёт вернуться в Россию

Овечкин признался, что после окончания карьеры предпочтёт вернуться в Россию
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что после окончания карьеры предпочтёт вернуться в Россию. Россиянин является воспитанником московского «Динамо» и до отъезда в Северную Америку выступал за бело-голубых до 2005 года.

— После окончания карьеры остаться в Вашингтоне или вернуться в Москву?
— В Москву, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. «Вашингтон Кэпиталз» остановился в первом раунде плей-офф НХЛ, проиграв «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0-4.

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