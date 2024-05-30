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Ведущий защитник «Далласа» не смог доиграть 4-й матч серии с «Эдмонтоном» из-за травмы

Ведущий защитник «Далласа» не смог доиграть 4-й матч серии с «Эдмонтоном» из-за травмы
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Ведущий защитник «Далласа» Крис Танев получил травму, заблокировав бросок нападающего «Эдмонтона» Эвандера Кейна в середине второго периода четвёртого матча серии финала Западной конференции с «Эдмонтоном» (2:5). Игрок обороны смог самостоятельно подняться со льда и уйти в раздевалку, но больше в матче участия не принимал.

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур заявил, что «скрестил пальцы» в надежде на благоприятный исход. После рентгена будет известна степень повреждения и возможное участие Танева в пятом матче серии. Танев перешёл в «Даллас» по ходу сезона из «Калгари». Защитник играет против ведущих звеньев соперника и сдерживает атаки лидеров.

В ночь с 29 на 30 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился четвёртый матч серии плей-офф финала Западной конференции НХЛ. Хозяева площадки «Эдмонтон Ойлерз» одержали победу над «Даллас Старз» со счётом 5:2 и сравняли счёт в серии — 2:2 (3:2 OT, 1:3, 3:5, 5:2).

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