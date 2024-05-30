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Овечкин: думаю, все насладились чемпионством «Зенита», побеждает сильнейший

Овечкин: думаю, все насладились чемпионством «Зенита», побеждает сильнейший
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оценил яркую развязку чемпионата РПЛ, по итогам которой чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит». Московское «Динамо» в последнем туре упустило шанс на чемпионство, проиграв «Краснодару» (0:1).

— Но вообще в целом сезон «Динамо» можно считать успешным или без трофея не успешный сезон?
— Ну, опять же, каждая команда хочет побеждать, хочет брать кубок, но такой борьбы, такого накала не было давно. И, опять же, это было очень красиво. В концовке чемпионата была такая драма, интрига была очень сильная. Поэтому, я думаю, все насладились этим сезоном, этим чемпионством «Зенита». И, опять же, как говорится, побеждает сильнейший, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

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