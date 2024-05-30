«Куньлунь Ред Стар» подписал контракт с канадским защитником Лефевром

Состав «Куньлунь Ред Стар» пополнил канадский защитник Мартин Лефевр, сообщает пресс-служба китайского клуба. С ним заключён односторонний контракт на один сезон.

Лефевр практически не играл в хоккей в Северной Америке на профессиональном уровне: выступал в лиге Квебека, окончил университет, после чего перебрался в Европу, где выступал в чемпионатах Дании, Германии, Норвегии и Финляндии. В Европе он становился чемпионом Дании в «Ольборг Пайрэтс», дважды чемпион Норвегии в составе «Ставангер Ойлерз», хоккеист года в Норвегии.

Минувший сезон 31-летний игрок обороны провёл в финском ХК «Эссят», за который сыграл 46 матчей и записал на свой счёт 27 (4+23) очков.

По итогам регулярного чемпионата – 2023/2024 клуб занял девятое место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ. Китайский клуб выходил в плей-офф единственный раз в своём первом сезоне в КХЛ.