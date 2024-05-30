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Узбекистан примет участие в чемпионате мира — 2025 IV дивизиона

Узбекистан примет участие в чемпионате мира — 2025 IV дивизиона
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) включила сборную Узбекистана в число участников чемпионата мира в дивизионе IV.

Узбекистан примет участие в чемпионате мира 2025 года, где его соперниками в дивизионе IV станут национальные команды Ирана, Кувейта, Индонезии, Малайзии и Армении. Место и сроки проведения первенства будут определены позднее. Победитель турнира поднимется в следующий по силе дивизион III B.

Напомним, Узбекистан был принят в ИИХФ 26 сентября 2019 года. На счету национальной команды этой страны числится один матч — со сборной Бахрейна (17:0).

Ранее стало известно, что сборная Армении спустя 15 лет примет участие в чемпионате мира по хоккею с шайбой в 2025 году. Участие национальной команды Армении было утверждено на конгрессе Международной федерации хоккея, который состоялся в Праге во время чемпионата мира в элитном дивизионе.

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