Овечкин рассказал, каково ему работать с главным тренером «Вашингтона» Карбери

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о рабочих отношениях с главным тренером «Кэпиталз» Спенсером Карбери. 42-летний специалист провёл первый сезон с «Вашингтоном» и вывел клуб в плей-офф НХЛ.

— Каково в этом сезоне было работать со Спенсером Карбери? Вот каково это, когда ты уже к возрасту подходишь к тренеру?

— Ну, во-первых, у тебя идёт уважение к тренеру, потому что это главный тренер, он ставит тебе тактику, задачи. И если ты будешь ставить выше себя, то ничего хорошего не получится, сразу могу сказать. Но мы нашли с ним сразу общий язык, потому что он, в принципе, играл за нашу организацию «Вашингтон Кэпиталз», поэтому он знает её, и меня знал. Мы спокойно нашли общий язык и, в принципе, хорошо общаемся, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».