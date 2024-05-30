Овечкин предпочёл Сёмина Кузнецову, Кучерову и Малкину при выборе лучшего хоккеиста

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин предпочёл нападающего Александра Сёмина многим своим партнёрам в карьере. Сёмин выступал вместе с Овечкиным за «Кэпиталз» с 2006 по 2012 год.

— А сейчас я с тобой хочу, ну так вот, сепарировать лучшего, по твоему мнению, хоккеиста.

— Хорошо.

— Евгений Кузнецов или Александр Сёмин?

— Сёмин.

— Александр Сёмин или Александр Радулов?

— Сёмин.

— Александр Сёмин или Сергей Мозякин?

— Сёмин.

— Александр Сёмин или Никита Задоров?

— Сёмин.

— Александр Сёмин или Артемий Панарин?

— Сёмин.

— Я понял твою тактику. Александр Сёмин или Сергей Фёдоров?

— Ох, ну здесь… Да, пускай останется Сёма.

— Александр Сёмин или Кирилл Капризов?

—Сёмин.

— Александр Сёмин или Никита Кучеров?

— Сёмин.

— Александр Сёмин или Сергей Бобровский?

— Сёмин, конечно.

— Александр Сёмин или Семён Варламов?

— Сёмин.

— Александр Сёмин или Николай Хабибулин?

— Сёмин.

— Александр Сёмин или Евгений Малкин?

— Сложно. Ну, пускай будет Сёмин.

— Александр Сёмин или Алексей Яшин?

— Сёмин.

— Александр Сёмин или Павел Дацюк?

— Пускай будет Сёмин.

— Александр Сёмин или Павел Буре?

— Ну, с Буре я не играл, поэтому Сёмин остаётся.

— Александр Сёмин или Александр Могильный?

— Сёмин.

— Александр Сёмин или Игорь Ларионов?

— Сёмин.

— Александр Сёмин или Вячеслав Фетисов?

— Ну, здесь, я думаю, Фетисов.

— Вячеслав Фетисов или Александр Овечкин?

— Фетисов, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».