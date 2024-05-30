Овечкин предпочёл Сёмина Кузнецову, Кучерову и Малкину при выборе лучшего хоккеиста

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин предпочёл нападающего Александра Сёмина многим своим партнёрам в карьере. Сёмин выступал вместе с Овечкиным за «Кэпиталз» с 2006 по 2012 год.
— А сейчас я с тобой хочу, ну так вот, сепарировать лучшего, по твоему мнению, хоккеиста.
— Хорошо.
— Евгений Кузнецов или Александр Сёмин?
— Сёмин.
— Александр Сёмин или Александр Радулов?
— Сёмин.
— Александр Сёмин или Сергей Мозякин?
— Сёмин.
— Александр Сёмин или Никита Задоров?
— Сёмин.
— Александр Сёмин или Артемий Панарин?
— Сёмин.
— Я понял твою тактику. Александр Сёмин или Сергей Фёдоров?
— Ох, ну здесь… Да, пускай останется Сёма.
— Александр Сёмин или Кирилл Капризов?
—Сёмин.
— Александр Сёмин или Никита Кучеров?
— Сёмин.
— Александр Сёмин или Сергей Бобровский?
— Сёмин, конечно.
— Александр Сёмин или Семён Варламов?
— Сёмин.
— Александр Сёмин или Николай Хабибулин?
— Сёмин.
— Александр Сёмин или Евгений Малкин?
— Сложно. Ну, пускай будет Сёмин.
— Александр Сёмин или Алексей Яшин?
— Сёмин.
— Александр Сёмин или Павел Дацюк?
— Пускай будет Сёмин.
— Александр Сёмин или Павел Буре?
— Ну, с Буре я не играл, поэтому Сёмин остаётся.
— Александр Сёмин или Александр Могильный?
— Сёмин.
— Александр Сёмин или Игорь Ларионов?
— Сёмин.
— Александр Сёмин или Вячеслав Фетисов?
— Ну, здесь, я думаю, Фетисов.
— Вячеслав Фетисов или Александр Овечкин?
— Фетисов, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».