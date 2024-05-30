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Овечкин: поехал бы с Кросби пить пиво в бане? Конечно

Овечкин: поехал бы с Кросби пить пиво в бане? Конечно
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что с удовольствием выпил бы пива вместе с капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби. Обе суперзвезды являются хоккеистами своего поколения в НХЛ и неоднократно встречались между собой в рамках плей-офф.

— Так, вопрос такой, если бы Кросби позвонил сегодня и позвал пить пиво в бане, ты бы поехал?
— Конечно.

— Смотри, пиво, баня, Кросби. Убери лишнее.
— Баня, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

За свою карьеру в «Питтсбурге» канадец три раза становился обладателем Кубка Стэнли. У Кросби остался один сезон с «Питтсбургом» до окончания его контракта. Он выступает за команду с 2005 года. Овечкин становился обладателем Кубка Стэнли с «Вашингтоном» в 2018 году.

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