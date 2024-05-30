Овечкин: очень рад за Мирошниченко, на следующий год будет в основе «Вашингтона»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что рад прогрессу 20-летнего нападающего Ивана Мирошниченко, дебютировавшего в НХЛ в прошлом сезоне.

«Какое впечатление Мирошниченко оставил по этому сезону? Очень хорошее. Парень прошёл… Я думаю, все знают то, что у него было. И заиграл в НХЛ. Вообще он такой скромный парень, работяга. И очень рад за него. На следующий год, я думаю, он будет уже 100% в основе, если всё нормально будет», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

В АХЛ в текущем сезоне на счету Мирошниченко 47 матчей в регулярном чемпионате, в которых россиянин набрал 25 очков — забросил девять шайб и отдал 16 результативных передач. В нынешнем сезоне НХЛ Иван принял участие в 21 матче за «Вашингтон», он записал в свой актив два гола и четыре результативные передачи.