Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин заявил, что посмотрел бы финал Лиги чемпионов, а не решающую игру Кубка Стэнли

Овечкин заявил, что посмотрел бы финал Лиги чемпионов, а не решающую игру Кубка Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что между финалом Лиги чемпионов и решающим матчем финала Кубка Стэнли выберет просмотр футбола. В субботу, 1 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал».

— Посмотреть финал Лиги чемпионов или решающий матч финала Кубка Стэнли?
— Лига чемпионов, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. «Вашингтон Кэпиталз» остановился в первом раунде плей-офф НХЛ, проиграв «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0-4.

Материалы по теме
«Он отвратителен». Трое русских разочаровали Америку в плей-офф НХЛ
«Он отвратителен». Трое русских разочаровали Америку в плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android