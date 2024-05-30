Овечкин заявил, что посмотрел бы финал Лиги чемпионов, а не решающую игру Кубка Стэнли

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что между финалом Лиги чемпионов и решающим матчем финала Кубка Стэнли выберет просмотр футбола. В субботу, 1 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал».

— Посмотреть финал Лиги чемпионов или решающий матч финала Кубка Стэнли?

— Лига чемпионов, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. «Вашингтон Кэпиталз» остановился в первом раунде плей-офф НХЛ, проиграв «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0-4.