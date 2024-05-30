Владислав Гавриков рассказал о высоких ценах на жизнь в Лос-Анджелесе

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков рассказал, что жизнь в Лос-Анджелесе одна из самых дорогих в США. Игрок обороны под конец сезона-2022/2023 перешёл в «Кингз» из «Коламбуса».

«Нам очень нравится город, и здесь действительно дорого. Наше мнение за год вообще не поменялось. Это же всё из-за высокого налога штата. Одна и та же пачка молока может в Калифорнии стоить семь долларов, а в другом штате дешевле на пару-тройку долларов.

Высокие цены на жильё обусловлены тем, что здесь близко океан и климат очень комфортный. Думаю, здесь лучший в Америке климат», – цитирует Гаврикова Sport24.

Всего в составе «Лос-Анджелеса» 28-летний российский защитник провёл 97 матчей, в которых набрал 32 (9+23) очка.