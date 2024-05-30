Овечкин — о четырёхлетнем сыне Илье: дай бог, растёт ещё один хоккеист

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что на прошлой неделе впервые поставил своего младшего сына Илью на коньки.

— Саш, я знаю, что у тебя прекрасная жена Анастасия, у вас двое детей потрясающе хороших, Серёжа и Илья. Скажи, как часто вы проводите время вместе? Вообще вам удаётся куда-то выйти?

— 27-го числа был день рождения у Илюши, все отметили. Также на прошлой неделе мы поставили Илью первый раз на коньки. Поэтому у нас растёт, дай бог, ещё один хоккеист.

— А сколько ему лет исполнилось?

— Четыре.

— С четырёх лет уже, собственно, можно вкатываться в хоккей.

— Вкатываться, это громко сказано, да. Он встал, упал, встал, упал. Ну, опять же, он был довольный, он был счастлив. Конечно, расстроился. Он говорил: «Папа, я не могу кататься». Я говорю, что ничего страшного, все так начинали. Но молодец, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».