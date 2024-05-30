Александр Овечкин оценил итоги сезона «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оценил итоги сезона «Кэпиталз», которые в первом раунде плей-офф НХЛ проиграли «Рейнджерс» в четырёх матчах.

«Если брать весь сезон, посмотреть, с какими проблемами и трудностями мы сталкивались, в принципе, его можно назвать удачным. Но, опять же, в конце в нас никто не верил. Думали, что сейчас будет распродажа. Поменяли Эдмундсона, поменяли Манту. С Кузей тоже сделали обмен. В принципе, всех таких сильных игроков, которые должны были нам помочь в борьбе за Кубок Стэнли, поменяли.

И думали сделать такой ребилдинг, обновление команды. Позвали много молодых игроков, но, видите, попали в плей-офф, достойно бились и получили опыт. Те ребята, которые пришли только из фарм-клуба, получили хороший драгоценный опыт», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».