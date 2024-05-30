Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин назвал лучшего футболиста московского «Динамо» в прошедшем сезоне РПЛ. Бело-голубые не смогли стать чемпионами в прошедшем сезоне РПЛ, проиграв «Краснодару» (0:1) в заключительном туре.

— Кому бы ты дал MVP в «Динамо» в этом сезоне?

— Ну, конечно, Тюкавину, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.