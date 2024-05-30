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Овечкин — о сезоне РПЛ: была обида за «Динамо» и болельщиков, но это жизнь

Овечкин — о сезоне РПЛ: была обида за «Динамо» и болельщиков, но это жизнь
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что смотрел заключительный матч чемпионата РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» (0:1), в котором бело-голубые упустили шанс на чемпионство.

— Смотрел матч «Краснодар» — «Динамо»?
— Конечно, смотрел, очень переживал, жалко то, что не выиграли. Была обида такая за «Динамо» и за болельщиков, но это жизнь, это спорт, будем надеяться на следующий год.

— Вот как ты думаешь, для «Динамо следующий сезон будет лучше или это вот какая-то «золотая» команда собралась, которая могла иметь все шансы, и дальше надо будет её перестраивать?
— Ну всё было в руках самих ребят. Я думаю, все переживали, все нервничали. Но опять чуть-чуть не хватило, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

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