«Надо снять эти розовые очки». Плющев — о дефиците защитников и нападающих в России

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о дефиците защитников и центральных нападающих в России. Заслуженный тренер России считает, что этой проблеме не уделяется должного внимания, а вместо этого излишне часто упоминаются былые победы.

«У нас не только дефицит защитников, но и центральных нападающих, крайних. Но пока у нас не происходит обсуждения проблем во внутреннем тренерском цехе. Идут разговоры только о конспектах по работе «Красной машины». Хотя давно надо снять эти розовые очки и не вспоминать только серию 1972 года. Да, это наша великая история, но вообще-то 1972 и 2024 годы – совсем разные времена.

Посчитайте, сколько у нас сейчас игроков в НХЛ и сколько у шведов, финнов, в каких звеньях выходят наши соперники. И тогда мы будем иметь не очень убедительный вид. Будет очень печально, когда мы встретимся лоб в лоб с соперником, который спокойно делает выводы и идёт вперёд, не заморочен какими-то лозунгами или прожектами», – цитирует Плющева «Спорт уик-энд».

Ранее Плющев заявил, что на завершившемся в Чехии чемпионате мира – 2024 российской национальной команде было бы тяжело бороться за пьедестал.