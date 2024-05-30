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Овечкин — о перспективах «Вашингтона»: всё реально, главное, чтобы игроки хотели биться

Овечкин — о перспективах «Вашингтона»: всё реально, главное, чтобы игроки хотели биться
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оценил перспективы «Кэпиталз» в следующем сезоне НХЛ. В прошлом сезоне столичный клуб неожиданно для многих вышел в плей-офф, где в первом раунде проиграл «Рейнджерс» в четырёх матчах.

— Сейчас команда на подъёме, а в следующий сезон идёт с ощущением того, что всё реально?
— Ну, всё реально, конечно. И самое главное, чтобы те новые игроки, которых будут подписывать, именно хотели играть за команду, хотели биться и достигать результатов, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи.

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