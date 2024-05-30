«Что за бред?» Овечкин — о словах финского тренера про судейство в финале ЧМ-2014

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на слова финского журналиста Пекки Ялонена заявившего, что судьи в финале чемпионата мира 2014 года в Минске явно помогали сборной России одержать победу над командой Финляндии.

— Вопрос про чемпионат мира в Минске. И про тот чемпионат мира главный тренер Финляндии сказал, что России подсуживали, в финале причём. Как ты к этому относишься?

— Ну как подсуживает? Я не могу понять. Что за бред? Такого не может. Мы проигрывали в первом тайме. Как можно подсуживать? — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

В финальном матче ЧМ-2014 между сборными России и Финляндии победу одержала российская команда со счётом 5:2. Один из голов забил Овечкин.