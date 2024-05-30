«Что за бред?» Овечкин — о словах финского тренера про судейство в финале ЧМ-2014
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на слова финского журналиста Пекки Ялонена заявившего, что судьи в финале чемпионата мира 2014 года в Минске явно помогали сборной России одержать победу над командой Финляндии.
— Вопрос про чемпионат мира в Минске. И про тот чемпионат мира главный тренер Финляндии сказал, что России подсуживали, в финале причём. Как ты к этому относишься?
— Ну как подсуживает? Я не могу понять. Что за бред? Такого не может. Мы проигрывали в первом тайме. Как можно подсуживать? — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».
В финальном матче ЧМ-2014 между сборными России и Финляндии победу одержала российская команда со счётом 5:2. Один из голов забил Овечкин.
ЧМ-2014 . Финал
25 мая 2014, воскресенье. 22:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 2
Финляндия
1:0 Широков (Зарипов) – 10:45 (5x4) 1:1 Пакаринен (Лехтеря) – 19:57 (5x5) 1:2 Палола (Йормакка, Лехтеря) – 26:51 (5x4) 2:2 Овечкин (Шипачёв) – 27:34 (5x5) 3:2 Малкин (Зарипов) – 35:36 (5x3) 4:2 Зарипов (Широков) – 44:24 (5x4) 5:2 Тихонов (Кутузов, Кулёмин) – 55:53 (5x4)
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