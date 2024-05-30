Овечкин заявил, что хотел бы, чтобы в НХЛ его номер из обращения вывел только «Вашингтон»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что хотел бы, чтобы в НХЛ его номер из обращения вывел только «Вашингтон».

В интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!» Александра спросили, как он поступит в том случае, если ему предложат вывести свой номер 8 из оборота в НХЛ, и предложили три варианта: не выводить, вывести только в «Вашингтоне» или оставить возможность брать «великую восьмёрку» только первым номерам драфта.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.