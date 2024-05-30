«Большой удачи, она точно понадобится». Мальцев дал напутствие Цыплакову, уезжающему в НХЛ

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев пожелал удачи форварду Максиму Цыплакову, который подписал контракт с «Айлендерс».

«Цыпе большой удачи. Чтобы зацепиться там за шанс, она точно понадобится. Сейчас прочитал его прощальный пост и сразу вспомнил некоторые мысли свои, которые по ходу сезона возникали.

Я же уезжал играть в Америку ещё совсем зелёным, мало что знал, слушал с интересом рассказы пацанов с опытом, в СКА их хватало. Сам задавал всякие вопросы. А сейчас сам в такой роли оказался в «Спартаке». Уже меня молодые спрашивали: как это, как то, и я травил про своего братишку Суббэна, нашу группировку «Секция забросов», что за зверюга Маккиннон, житьё-бытьё в АХЛ и всякое такое. Сам потом уже думал, что уже 26 лет оказывается, и нормально так помотало по хоккейному миру», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

Напомним, в сезоне-2023/2024 25-летний Цыплаков провёл 76 матчей за красно-белых, в которых набрал 51 (33+18) результативный балл.