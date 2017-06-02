Торторелла: Малкин орал на судью, а Салливан сказал ему закрыть рот

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла отметил, что рад успеху своего бывшего ассистента Майка Салливана, который сейчас занимает пост наставника «Питтсбург Пингвинз» и имеет хорошие шансы на завоевание Кубка Стэнли.

«Когда я готовился к первой встрече с „Питтсбургом“ Салливана, то смотрел плёнку, на которой Малкин орал на судью, в то время как Салли просто пытался работать с ним, как все тренеры. И затем он внезапно повернулся к Малкину и сказал: „Закрой, ***, свой рот“. Представьте себе — новый тренер, всего неделя на посту… Вся скамейка повернула головы и подумала: „Ни *** себе. Он только что сказал Малкину закрыть, ***, свой рот“. Подобные ситуации важны для тренера. Они показывают, что он ничего не боится, потому что верит в свою правоту. Он создавал командную философию.

Салливан не боится говорить лидерам, что думает, при этом у некоторых тренеров есть такая проблема. Общение с игроками — одна из самых сильных сторон Майка. И неважно, с какими — топовыми или из четвёртого звена. Он всегда даст понять, что о тебе думает. Он поправит тебя, если считает нужным это сделать, и не испытает при этом ни капли смущения. Иногда я немного ему завидую, но всё равно радуюсь, потому что хорошо его знаю. Я крайне рад, что ему наконец дали возможность проявить себя», — приводит слова Тортореллы пресс-служба НХЛ.