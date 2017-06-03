Валерий Ничушкин может вернуться в «Даллас» к сезону-2017/18

Нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин может вернуться в «Даллас Старз» к сезону-2017/18. Директор по подбору игроков клуба Джо Макдоннелл считает, что шансы такого развития событий — 50 на 50. Об этом сообщает TSN.

22-летний россиянин осенью 2016 после трёх лет в НХЛ вернулся в КХЛ и подписал двухлетний контракт с ЦСКА. В прошедшем сезоне он набрал 24 (11+13) очка в 36 матчах регулярного чемпионата и 5 (1+4) очков в 9 играх плей-офф. Его контракт новичка с «Далласом» истёк, он является ограниченно свободным агентом.